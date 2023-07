Al teatro Maggiore si ride con Max Angioni

Dalle conversazioni ai tempi dei social alla relazione con lo sport, dalla maledizione di arrivare secondo fino al rapporto con la fortuna. La stagione estiva del teatro Maggiore di Verbania chiude lunedì 24 luglio con la comicità di Max Angioni.

Reduce dai successi televisivi, il cabarettista lombardo porterà in scena il suo monologo “Miracolato”, in un mix di sferzante ironia e verve da stand up comedy italiana. Unaa scena minimalista fa da cornice agli sketch in cui Angioni propone un condensato delle proprie esperienze, tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio Kevin Scannamanna, per uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

Comasco classe 1990, Massimiliano debutta come attore teatrale, per poi specializzarsi all’Accademia del Comico di Milano fino ad arrivare al successo grazie a personaggi come Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi - Skybrendnerz.