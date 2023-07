Alessandria, raduno senza mister. L'avvio della stagione è tutto in salita

Prosegue il travagliato avvio della gestione societaria di Enea Benedetto all'Alessandria. Dopo la rottura con Renè Lobello e con lo staff dell'allenatore francese, si era ipotizzato che il raduno della squadra potesse slittare a metà settimana per trovare una nuova guida tecnica. In realtà pare che il presidente abbia comunque convocato i sedici giocatori attualmente a disposizione per domani al Moccagatta. Chi dirigerà l'allenamento è però un mistero difficile da dipanare, anche perché nel frattempo lo stesso Benedetto ha proclamato il silenzio stampa. Sullo sfondo ci sarebbero le tensioni crescenti con il socio francese Pedretti che potrebbe arrivare domani ad Alessandria per fornire la sua versione dei fatti. Una situazione molto confusa che allarma i tifosi e l'amministrazione che osservano sempre più preoccupati per il futuro dei Grigi.