Alessandria, ripartenza shock: Pedretti se ne va sbattendo la porta

Terremoto in casa Alessandria. E' rottura tra i due soci: Alain Pedretti ha annunciato il proprio disimpegno, sottolineando di aver messo a disposizione 300.000 euro per l'iscrizione in Serie C.

La società, in silenzio stampa da domenica, ha annunciato il ritrovo della squadra, 16 tesserati, alle 17.45 al centro sportivo Michelin. Autorizzati all'ingresso i soli fotografi. A guidare il primo allenamento della stagione sarà il tecnico dei portieri Andrea Servili in sostituzione dell'allenatore designato René Lobello che non avrebbe firmato il contratto.