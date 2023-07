All'ex Ilva di Novi Ligure l'azienda diserta l'incontro sulla sicurezza

Un gigantesco rotolo d’acciaio che si stacca dal gancio di una gru rotolando per terra, e solo un caso fortunato ha evitato che l’incidente provocasse feriti o vittime. Pochi giorni prima, due carri ponte sono stati fermati dallo Spresal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl.

Episodi a distanza ravvicinata che hanno sollecitato da parte dei sindacati la richiesta di un tavolo urgente per fare il punto della situazione sulla sicurezza nello stabilimento ex Ilva di Novi Ligure. E l’incontro in prefettura c’è stato anche se i rappresentanti dell’azienda, seppur invitati, non si sono presentati. Tanto da far scattare le contestazioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

La nota dei sindacati

In un comunicato congiunto, le segreterie provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, e Uilm-Uil dichiarano: “A livello sindacale non ci fermeremo, monitorando e se è necessario, là dove dovessero esserci le condizioni per doverlo fare, segnalando agli enti preposti al controllo sulla sicurezza, altre situazioni di pericolo. Se un’azienda, che occupa 12 mila dipendenti sul suolo nazionale ed è l’acciaieria più importante d’Italia e tra le più importanti d’Europa, non investe sulla sicurezza, difficilmente potrà prevedere una prospettiva industriale concreta rispetto a volumi e occupazione. A oggi non abbiamo ancora avuto contezza di un piano industriale”.

I posti di lavoro

L’allarme non è solo sulla sicurezza ma anche sulle prospettive occupazionali del gruppo, oggi controllato da Acciaierie d’Italia: “La messa in discussione di 12 mila posti di lavoro, di cui più di 600 solo a Novi, rappresenta un problema sociale. Chiediamo al governo di intervenire” concludono i sindacati nel comunicato.