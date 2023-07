Ancora un suicidio in carcere

Un detenuto di 44 anni è stato trovato morto nella sua cella nell’ XI sezione del carcere Lorusso e Cutugno di Torino: si è impiccato mentre il compagno di cella era in cortile per l'ora d'aria. A trovare il corpo senza vita del detenuto sono stati gli agenti della polizia penitenziaria.

L'uomo avrebbe terminato di scontare la condanna definitiva in ottobre. Era un paziente psichiatrico ed è il secondo caso di suicidio in carcere a Torino in questa estate. Il 29 giugno scorso una donna di 52 anni si era suicidata nella sezione femminile del carcere delle Vallette. Sarebbe uscita un paio di mesi dopo.

A darne notizia, in una nota, Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sappe precisando che l'uomo circa un mese fa era stato dimesso dalla sezione psichiatrica.

''L'ennesimo suicidio di un detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, al di là del calo delle presenze'', commenta Santilli e il segretario generale Donato Capece aggiunge: ''il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e speranze. La via più

netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere''.

''Gli istituti penitenziari hanno l'obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l'Italia è certamente all'avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi

eventi critici ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri

detenuti'', conclude Capece.