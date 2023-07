Appello sui social per Fulvia Bonfante, 51 anni di Torino

Si chiama Fulvia Bonfanti, ha 51 anni e vive a Torino.

E' scomparsa da giovedì 29 giugno, la famiglia ha sporto regolare denuncia ai carabinieri di Barriera di Milano.

Il figlio Max di 29 anni, che vive nello stesso condominio ma in un appartamento diverso da quello della madre, ha fatto un appello social sul suo profilo Facebook dove chiede a tutti in caso di informazioni di contattare le forze dell'ordine.

La donna che ha un'altra figlia di 19 anni, accudisce quotidianamente il padre molto anziano, 80enne, che vive con lui.

Giovedì scorso era uscita per andare al Caf di via Pietro Micca ma non è più tornata a casa.

Il figlio precisa che quel giorno indossava jeans corti, una maglietta a mani corte beige, un paio di sneakers blu e una borsa a tracolla scura.

Questi dettagli sono stati inseriti nella denuncia ai carabinieri, così come il particolare che il telefonino della donna risulta staccato.

L'ultimo accesso ai social della donna porta l'orario delle 2,46 del 30 giugno.