Arrestata la banda del ciuccio, sette truffe in tre mesi tra Mirafiori e Madonna di Campagna

Avevano messo a segno sette truffe in appena tre mesi, da agosto a ottobre dello scorso anno nella periferia nord di Torino. Tre Caminanti di Noto, due donne e un uomo, di 46 e 29 anni, della comunità nomade che vive nella Valle di Noto, in Sicilia, si facevano aprire la porta dagli anziani dicendo “Scusi, il ciuccio di mio figlio è caduto sul suo balcone, posso entrare a casa sua a riprenderlo?” per poi mettere a segno il colpo.

Mentre uno dei tre parlava con la vittima, gli altri due portavano via tutto quello che c'era di prezioso in casa.

Per questo sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Torino. Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate in collaborazione con la questura di Siracusa e il commissariato di Anzio, in provincia di Roma, visto che i tre, indagati per furto aggravato, vivono tra il Lazio e la Sicilia.

Le indagini coordinate da Luigi Mitola sono partite lo scorso ottobre dopo che i tre sono stati arrestati in flagranza in casa di una donna di 75 anni residente in Barriera di Milano: l’avevano convinta ad aprire la porta e le avevano portato via tutto quello che di prezioso aveva in casa, collanine d'oro, anelli e qualche centinaia di euro in contanti.