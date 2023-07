Assohotel-Confesercenti, piccoli alberghi in crisi

Il Piemonte in poco più di dieci anni, tra il 2011 e il 2022, ha perso il 37,7 per cento degli alberghi a una stella, il 29,3 per cento di quelli a due stelle e si è registrato un calo anche nei tre stelle, meno 6,7 per cento. Sono i numeri di Assohotel-Confesercenti; in termini di posti letto, diminuzione del 42,6 per cento nel comparto a una stella, del 33,7 in quello a due mentre in quello a tre stelle calo del 7,8 per cento. In dieci anni gli alberghi a una e a due stelle sono passati da quasi 550 a circa 400. L’associazione di categoria degli albergatori sottolinea le difficoltà del settore spiegando che, ripresosi lentamente dalla pandemia, deve fare i conti con la concorrenza degli affitti brevi. Per il presidente Dimitri Ciaschini oltre a questo, tra le cause dei problemi "anche il prelievo fiscale sempre più pesante, la necessità di assicurare lo standard delle dotazioni e dei servizi quotidiani previsti dalle normative regionali e quella di presidiare le principali piattaforme online che chiedono commissioni elevate. Tuttavia, è la concorrenza degli affitti brevi la causa principale delle loro difficoltà“.