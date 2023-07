Asti, controlli nella zona della stazione: sanzionato un locale

Controlli notturni dei Carabinieri, ad Asti, nella zona della stazione. In particolare, in piazza Marconi e corso Matteotti, prolungandosi anche in corso Torino. Il servizio che ha visto impiegati 18 militari e 7 autoveicoli, si è sviluppato in più fasi: controllo della circolazione dei veicoli con posti di controllo rinforzati; delle persone a piedi sia nelle aree pubbliche che nei locali; e poi nei locali della zona più frequentati. Nel corso dell'operazione, finalizzata a garantire la sicurezza in una zona con diverse problematiche, soprattutto di sera, sono state controllate 57 persone, 23 autovetture e alcuni scooter, otre a 5 esercizi pubblici. Uno di questi esercizi pubblici è stato sanzionato in via amministrativa per la violazione dell’ordinanza del sindaco, che dispone il divieto, per quella zona, della vendita di bevande alcoliche da asporto nelle ore serali e notturne.