Asti ha una nuova Questora

Cinquantanove anni, originaria di Napoli, Marina Di Donato ha preso servizio oggi come nuova Questora di Asti. Subentra a Sebastiano Salvo, passato alla guida della questura di Pisa. Questa mattina ha incontrato la stampa. Di Donato è al primo incarico di questore, arriva dalla direzione del reparto tecnico logistico di Torino e vanta una lunga esperienza in Piemonte. Tra i diversi incarichi, quello di capocentro della Direzione investigativa antimafia torinese - in particolare durante gli anni del processo antimafia Minotauro - e come vicaria alla questura di Vicenza, Vercelli e Como. È Laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e ha preso servizio in polizia nel 1989. Vive nell'Alto Monferrato da oltre trent'anni e ha due figli.