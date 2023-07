Atti persecutori, ai domiciliari 73enne di Biella

La Polizia di Stato di Biella ha arrestato un 73enne residente in provincia di Vercelli perché colto nella flagranza del reato di atti persecutori ai danni di una donna, 64 anni, di origini moldave. La vicenda prende le mosse da una relazione tra i due che si era conclusa quando la donna, assunta come badante di un'anziana residente a Biella, aveva lasciato la casa del compagno per trasferirsi presso il luogo di lavoro. A quel punto il 73enne ha iniziato una serie di condotte moleste ai danni della donna, che pedinava e attendeva ovunque, appostato. Nei giorni scorsi la badante aveva chiesto l'intervento della Polizia in due occasioni: gli agenti hanno fermato il 73enne per il quale è stata decisa la misura degli arresti domiciliari.