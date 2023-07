Attivisti di Fridays for Future da tutta Italia a Torino per un campo di tre giorni

Un campo di tre giorni, con seminari, workshop e assemblee. Per impedire la cementificazione del parco Artiglieri della montagna, un piccolo polmone verde nei pressi del palagiustizia. E' la nuova iniziativa dei Fridays for future, che si oppongono alla costruzione di un nuovo supermercato Esselunga, come spiega Barbara Mezzalama del comitato che con un gioco di parole si è battezzato Essenon.

Gli attivisti hanno occupato l'ex caserma Lamarmora che si affaccia sul parco, destinata a ospitare gli uffici amministrativi della nuova struttura.

Per il campo sono arrivati attivisti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero. Si tratta infatti della seconda edizione del Climate Social Camp torinese, che l'anno scorso si era svolto al parco della Colletta, racconta un'altra attivista, Elena Alfieri.

Per l'occasione sono arrivati a Torino anche esponenti delle lotte ecologiste da Stati Uniti e Messico per raccontare le proprie esperienze che prenderanno la parola stasera.