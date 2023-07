Aumentano i prezzi dei biglietti dell'autobus

Aumentano i biglietti dell'autobus a Torino e le tariffe dei parcheggi GTT. Lo ha stabilito il consiglio comunale approvando la delibera dopo un acceso scontro in aula, segnato da una vivace protesta delle opposizioni in Sala Rossa.

I consiglieri di Torino Bellissima hanno consegnato all'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta una gigantografia del biglietto del bus, allo slogan: un grande biglietto per un grande prezzo. Mentre i cinque stelle hanno consegnato al sindaco Lo Russo una corona, in quanto “re degli aumenti”.

Non c'era altra scelta, è la posizione della maggioranza, a causa delle difficoltà economiche in cui versa la municipalizzata, gravata da un debito di 77 milioni di euro.

Con la nuova delibera, il biglietto di base del bus, il City, salirà dagli attuali 1,70 euro a 2 euro e progressivi rincari subiranno anche gli altri ticket. Per quanto riguarda i parcheggi, la tariffa più economica, la Smart, aumenterà da un euro l'ora a 1 euro e venti centesimi mentre le altre tariffe subiranno rincari proporzionali.

Invariati invece resteranno gli abbonamenti.