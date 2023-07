Auto contro moto vicino a Trino, morto 58enne

Un motociclista ha perso la vita giovedì pomeriggio in un incidente stradale sulla SP31, nel tratto al confine tra Vercellese e Alessandrino, tra Trino e Morano sul Po. Coinvolti nello scontro un'autovettura e uno scooter: ad avere la peggio il motociclista, per il quale non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di 58 anni, residente a Morano. Alla guida della vettura una donna di 37 anni. Sul posto, per i soccorsi, sono impegnati i Vigili del Fuoco di Casale Monferrato, il personale del 118 e i Carabinieri di Trino che si stanno occupando degli accertamenti sulla dinamica.