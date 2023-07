Auto elettriche silenziose per compiere furti in notturna

Auto elettriche a noleggio, e dunque silenziose, per compiere furti in orario notturno. I carabinieri di Alessandria hanno arrestato un 23enne di nazionalità moldava: l’intervento è avvenuto in via Brodolini su segnalazione di un passante che aveva notato una persona aggirarsi nella zona con fare sospetto.

L'intervento

I militari dell’arma hanno notato una fila di auto parcheggiate con i finestrini dei vetri infranti e un’auto elettrica con una persona seduta al posto di guida: e quando hanno provato ad avvicinarsi, l’auto è partita. Ne è scaturito un inseguimento: il 23 enne moldavo è stato raggiunto e arrestato e una volta interrogato ha ammesso le proprie responsabilità. Il complice è invece riuscito a scappare nei campi.

All’interno dell’auto i Carabinieri hanno ritrovato numerosi attrezzi da scasso e due volanti di auto di marca appena asportati e pronti per essere rivenduti attraverso il ricettatore che aveva commissionato il furto.