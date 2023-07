Auto si ribalta in tangenziale, morto il conducente

Grave incidente stradale questa sera, 5 luglio, lungo la Tangenziale di Torino, all'altezza di Beinasco. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata fuori dalla carreggiata. Nell'urto il conducente è deceduto sul colpo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente. Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'accaduto