Avanza la peste suina. La nuova ordinanza: più controlli sugli alimenti

Il commissario straordinario per l'emergenza Peste suina africana, Vincenzo Caputo, ha emesso una nuova ordinanza che impone più controlli sulle carni suine nei ristoranti, agriturismi, mercati, fiere e aziende. Un provvedimento che si affianca alla recinzione della zona infetta e all'abbattimento degli ungulati con l'uso dei cacciatori.

Il virus si sta avvicinando sempre più agli allevamenti del Cuneese, dell'Emilia e della Lombardia ed è stato rilevato non solo tra Piemonte e Liguria ma anche nel Lazio e in Calabria. I nuovi focolai sono stati rilevati a distanze di centinaia di chilometri tra loro, «tali da non trovare giustificazione – scrive il commissario nell'ordinanza - nella contiguità territoriale. La trasmissione dell'infezione da un territorio a un altro può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità». Da qui la decisione di imporre, attraverso l'ordinanza, un'intensificazione dei controlli a livello nazionale da parte delle aziende sanitarie provinciali sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare.

I controlli saranno in capo alle Regioni, che potranno avvalersi anche dei carabinieri Nas. Per coordinare queste attività, la Regioni, in accordo con il commissario, dovranno istituire i Gruppi operativi territoriali (Got), formati da personale tecnico delle Asl e delle regioni stesse, con l'obiettivo di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Infine le Regioni dovranno individuare un veterinario con esperienza come referente per la Peste suina. Il provvedimento chiama in causa anche le autorità doganali: imposte verifiche sulle carni suine importate dai viaggiatori provenienti da altri Paesi. Se per le partite di carni suine trovate nei locali pubblici o nelle aziende di trasformazione non potrà essere verificata la provenienza attraverso documentazione, sarà necessario distruggerle.