Azione Studentesca contro il caro prezzi, blitz a Torino

Militanti di Azione Studentesca hanno affisso manifesti alle fermate della metro di Torino la scorsa notte contro “il caro prezzi e l'inefficienza del trasporto pubblico torinese”. I manifesti recitavano: "I prezzi aumentano, le stazioni crollano. Gtt bocciata".

L'Azione

L'iniziativa dell'organizzazione giovanile di destra arriva dopo l'annunciato rincaro dei biglietti GTT per le singole corse e il cedimento di un controsoffitto, domenica scorsa, alla fermata Re Umberto, in seguito al quale il servizio è stato sospeso per due giorni.

La nota



"Questa azione - spiega in una nota da Azione Studentesca - è per mandare un messaggio chiaro contro il totale stato di abbandono in cui versano i mezzi pubblici e le strutture collegate al trasporto pubblico". “È inoltre inaccettabile - continuano i militanti - che la giunta comunale e Gtt, invece di lavorare per rendere dignitoso il trasporto pubblico, pensino soltanto ad aumentare, anno dopo anno, i prezzi di biglietti e abbonamenti, come successo appena dieci giorni fa proprio su delibera della giunta comunale”. La note prosegue con l'auspicio che Comune e Gtt lavorino insieme "per adottare misure concrete che risolvano questa assurda situazione, iniziando a garantire ai torinesi un servizio dignitoso, sicuro ed economico, senza costringerli a pagare prezzi altissimi, e a dover rischiare di rimanere schiacciati da qualche pezzo di soffitto che cade".