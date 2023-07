Baby gang scatenate, tre colpi in poche ore. Raffica di arresti

Il fenomeno delle baby gang non accenna a placarsi. Nel quartiere Santa Rita di Torino due 18enni e un 19enne sono stati arrestati dai carabinieri dopo rapinato due coetanei, uno rimasto ferito. Deferito in stato di libertà un minorenne. In Corso Cairoli un altro episodio con protagonisti un 19enne e due 16enni arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Provvidenziale l'intervento dei militari. Infine ad Avigliana denunciati due 16enni e un 15enne accusati di aver sottratto una catenina d'oro a un 16enne. Recuperata la refurtiva.

Santa Rita, Torino

In Piazza Grande Torino, quartiere Santa Rita, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato tre giovani e deferito in stato di libertà un minore. Tutti coinvolti in un episodio di rapina. I malviventi, due diciottenni e un diciannovenne, avevano minacciato e aggredito fisicamente due giovani di 19 anni con l'intento di sottrarre loro le catenine che indossavano. Grazie alla tempestiva risposta dei militari, avvisati attraverso il numero di emergenza 112, i responsabili del crimine sono stati individuati e fermati. Durante l'operazione è stata recuperata la preziosa collana, che è stata immediatamente restituita al suo legittimo proprietario. Tuttavia, la vittima ha riportato delle lesioni e al momento si trova sotto osservazione medica presso l'ospedale locale CTO. Durante le indagini è emerso che uno dei rapinatori, è stato denunciato per possesso di droga. Durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40,55 grammi di hashish e di una somma di denaro pari a 110 euro, sospettata di essere il provento di attività illecite. Le indagini proseguono al fine di identificare eventuali complici e stabilire se i giovani arrestati siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.

Corso Cairoli, Torino

Verso le 2 del mattino, durante un servizio disposto dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo per contrastare i reati predatori e il fenomeno delle "baby gang", i carabinieri hanno arrestato un diciannovenne e due minorenni di 16 anni per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. L'episodio si è verificato in corso Cairoli angolo Lungo Po Armando Diaz, dove i tre malviventi, insieme ad altri due complici non ancora identificati, hanno circondato quattro giovani italiani, due donne e due uomini. Minacciandoli, hanno richiesto denaro e sigarette. Uno degli aggressori ha fatto intendere di avere un'arma da taglio nascosta nel borsello e avrebbe fatto uso di essa in caso di rifiuto da parte delle vittime. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito loro di portare a termine il crimine.

Avigliana

Il 15 luglio ad Avigliana (Torino), i carabinieri hanno denunciato per rapina due sedicenni e un quindicenne che avevano commesso il reato in concorso tra di loro. Gli operatori sono intervenuti a Trana. in Via Roma in risposta a una segnalazione pervenuta al 112 durante la tarda serata del 14 luglio. I tre aggressori avevano aggredito un sedicenne, sottraendogli una catenina in oro, prima di fuggire. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili, che sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Durante le perquisizioni, è stata recuperata la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. La vittima ha riportato lievi escoriazioni durante l'aggressione.