Baby gang, sei arresti e quattro denunce in due giorni

Dai 15 ai 19 anni: è l'età dei giovanissimi arrestati o denunciati dai carabinieri di Torino nel corso di tre operazioni di contrasto al fenomeno delle baby gang, in due giorni. Il primo episodio, venerdì scorso, nel quartiere torinese di Santa Rita, ha portato alla denuncia di un minore, e all'arresto di due diciottenni e un diciannovenne, per aver aggredito due giovani allo scopo di rubare una catenina. I carabinieri, intervenuti dopo la chiamata al 112, li hanno individuati e hanno restituito la catenina a una delle vittime, che ha riportato lesioni ed è sotto osservazione in ospedale. Trovati anche circa 40 grammi di hashish e 110 euro in contanti.

Ieri, intorno alle due di notte, i carabinieri di Torino San Carlo hanno arrestato tre persone, un diciannovenne e due sedicenni, per tentata rapina aggravata in concorso, in corso Cairoli all'altezza del Lungo Po Diaz. Insieme ad altre due persone non ancora identificate, hanno circondato quattro persone chiedendo denaro e sigarette e minacciando di avere coltello.

Infine nell'hinterland torinese sono stati denunciati per rapina due sedicenni e un quindicenne, per aver aggredito la sera precedente un altro minore per rubargli una catenina.