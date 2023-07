Barche di cartone sul Po, vince la Bianchina di Fantozzi

Una volta tanto, rispetto al solito, a vincere è Fantozzi, simbolo dell'eterna sfortuna. Alla leggendaria 'Bianchina' con tanto di nuvola da impiegato è andato il premio 'Barca più bella' dell'edizione 2023 di 'Galleggia non Galleggia', il carnevale estivo di Casale Monferrato (Alessandria) che vede sfilare sul Po le imbarcazioni costruite con cartone e nastro da imballaggio. Gli equipaggi scesi in acqua ieri pomeriggio sono stati 75, con quasi 700 persone impegnate nella costruzione. In gara anche i membri del 'Comitato No Biogas' della vicina Valenza, da mesi impegnato nella battaglia contro l'impianto da realizzare lungo la provinciale 63. "Siamo affondati come ci auguriamo succeda al progetto", commenta il portavoce Giuseppe Ponzano. Applausi anche per 'Adelasia', la barca ufficiale del Comune - con tanto di Torre Civica simbolo della città - dedicata alla figlia dell'imperatore conquistata dal leggendario eroe monferrino Aleramo. Successo di pubblico: oltre 6mila gli spettatori sulla tribuna naturale lungo la riva del Grande Fiume.