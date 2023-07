Il corpo senza vita di un uomo di 92 anni è stato trovato nei pressi di Piazza Falcone, a Biella ieri intorno all'ora di pranzo. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Non si esclude alcuna ipotesi. Tra queste, quella del suicidio. A trovare il corpo un uomo a passeggio con il cane che ha allertato il 118.