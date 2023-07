Biella capitale della sartoria mondiale. La vocazione storica della città torna protagonista per il 39esimo congresso del World Federation of Master Tailor (Wfmt).

Il programma

Da oggi, per cinque giorni, le più prestigiose sartorie del mondo sono chiamate a raccolta in Piemonte. Arrivano da trentaquattro Paesi diversi gli oltre 260 sarti che parteciperanno a conferenze, incontri, visite, sfilate, appuntamenti tra l'università di Biella, Città Studi, Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa, dove si terranno anche due cene di gala. Al centro del Congresso, lo stato e il futuro della sartoria mondiale, con importanti ospiti del mondo imprenditoriale, istituzionale e della cultura. In programma anche due sfilate: la prima vedrà sfilare i migliori rappresentanti di ogni singolo Paese partecipante, la seconda vedrà i più importanti maestri

italiani, che aderiscono all'Accademia Nazionale dei Sartori.

Una storia italiana

Quello di Biella è l'ottavo congresso che si tiene in Italia, unico Paese che ha l'opportunità di organizzare due congressi consecutivi della World Federation of Master Tailors nei suoi oltre cento anni di storia. ''Insieme alla sartoria - ha sottolineato il presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori, che organizza la manifestazione, e vicepresidente della Wfmt, Gaetano Aloisio presentando la kermesse - un'altra nostra eccellenza è il settore tessile, e Biella ne è la culla. Artigianato e industria, tradizione e innovazione, radici e ricerca, passato e futuro sono i punti che costituiranno l'ossatura del congresso e non è un caso se questo sarà un appuntamento con la maggiore partecipazione di Paesi mai registrata prima: quasi 400 persone, tra sarti e addetti ai lavori. Una ulteriore dimostrazione di quanto valga il vero Made in Italy nel mondo''.