Biella, in arrivo la carica dei sarti

Le sigle più prestigiose del tessile e della moda stanno per arrivare a Biella per un grande congresso di categoria. Conferenze, incontri e sfilate in programma dal 31 luglio al 5 agosto per il 39° congresso del World Federation of Master Tailor, la Federazione mondiale dei maestri sarti. Biella conferma dunque il proprio ruolo di capitale tradizionale del tessile italiano, ospitando esperti da 34 Paesi, dall'Argentina agli Emirati Arabi, passando per la Corea. Gli eventi avverranno tra l’università di Biella, Città Studi, Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa, dove si terranno anche due cene di gala. In particolare due sfilate: la prima con i sarti di ogni singolo paese, la seconda con i più importanti maestri italiani dell’Accademia Nazionale dei Sartori. In programma anche escursioni per promuovere il Piemonte: a Torino, Stresa, le Isole Borromee, la Reggia di Venaria Reale e il Sacro Monte di Oropa. L'Italia è l'unico Paese che ha ospitato il congresso per due volte consecutive, quello di Biella sarà l'ottavo a marchio italiano.



Le interviste a:

Barbara Greggio - assessore Turismo Biella

Ettore Piacenza - presidente sezione lanifgici UI Biella

Massimo Foscale - direttore Confartigianato Biella



Montaggio di Tiziana Samorì