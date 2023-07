Biella, torna Lucia Azzolina. Come dirigente scolastico

Nel settembre 2020, nel pieno della pandemia, mentre infuriava la polemica sui cosiddetti banchi a rotelle e si avviava l'anno scolastico probabilmente più difficile della storia recente del Paese, Lucia Azzolina, allora ministro dell'Istruzione del Governo Conte 2, visitò l'Istituto comprensivo Biella II. Ora, a partire dal prossimo settembre, di quella stessa scuola, Azzolina sarà dirigente.

Dalla Sicilia a Biella

L'ex ministro del Movimento 5 stelle, prima della sua esperienza alla guida del ministero, per diversi anni aveva insegnato nelle scuole biellesi e, archiviata l'esperienza politica, ha avuto un incarico da dirigente in Sicilia. A Biella però vive la sua famiglia, a cominciare dal suo compagno, padre della figlia nata poco meno di un mese fa. La scuola che sarà diretta da Lucia Azzolina comprende 5 plessi di scuola dell'infanzia, situati in vari rioni, tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 1000 alunni.