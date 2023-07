E' stato condannato per la mancata certificazione all'impianto di gas, poi esploso provocando la morte di un bambino di 4 anni. Era il 24 agosto 2021. Lo scoppio in un'abitazione in strada Bramafame, periferia di Torino. L'artigiano, 69 anni, dovrà scontare una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Ha sempre respinto ogni coinvolgimento.