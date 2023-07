Bimbo morto nel crollo di una palazzina, chiesta la condanna dell'artigiano che fece i lavori

Due anni e 4 mesi di reclusione. E' quanto il pm Giorgio Nicola ha chiesto per l'artigiano Ernesto Pennesi, 69 anni, che abitava nella stessa via della palazzina esplosa il 24 agosto del 2021 e che, secondo le indagini, aveva svolto, tempo addietro, dei lavori nell'edificio. L'uomo ha invece respinto ogni coinvolgimento.

Quel giorno in strada del Bramafame, alla periferia di Torino, perse la vita un bimbo di quattro anni, Aron Tila, che insieme ai genitori si era trasferito in Piemonte dalla provincia di Napoli da meno di 24 ore.

L'avvocata Esmeralda Elmazi, patrono di parte civile per i genitori di Aron, ha sottolineato che la famiglia non è ancora riuscita a riprendersi dalla tragedia: "Erano giunti a Torino per una vita migliore e hanno trovato dolore e morte". Aron aveva 4 anni, 3 mesi e 18 giorni. Il legale ha chiesto una provvisionale (un acconto sul risarcimento da quantificare in sede civile) di 150mila euro per ciascuno.

Nello scoppio ci furono altri feriti. Uno di loro, come ha spiegato il suo avvocato di parte civile, Aldo Favazza, "ebbe ustioni fra il 50 e il 59% del corpo, di cui dal 40 al 49% di terzo grado, e porta addosso ancora i segni di quanto successe".

Il legale ha quantificato il danno in 162mila euro. L'avvocato Pietro Obert patrocina un'altra coppia che abitava nella palazzina. Per l'uomo, che riportò gravi fratture, ha chiesto una provvisionale di 150mila euro. Per la donna, che non era presente nell'alloggio, la proposta è di 50mila euro: "Nel crollo dell'edificio - ha spiegato - ha perso tutto, persino le uniche foto che le restavano del padre defunto".