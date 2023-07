Scudetto per i ragazzi dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nel campionato under 18 di società 2023, specialità volo.

La partita

La squadra del direttore sportivo Paolo Costa ha sconfitto gli astigiani della Pro Valfenera per 8 a 2. La final eight si è tenuta nel fine settimana a Noventa di Piave, in Veneto. Per la società saluzzese è lo scudetto numero 14 a livello giovanile. La vittoria permetterà alla formazione saluzzese di partecipare alla final four di Coppa Europa di club di categoria.