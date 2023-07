Bomba disinnescata, Chivasso torna a vivere

Chivasso riparte. Sono terminate verso le 8 di domenica 23 luglio le operazione per disinnescare la bomba della seconda guerra mondiale trovata in frazione Pratoregio. L'ordigno bellico è stato messo in sicurezza e caricato su un camion dell'Esercito che l'ha trasportato, scortato dalla polizia stradale, verso l'ex poligono di San Carlo Canavese: all'alba di lunedì 24 sarà poi fatto brillare.

Le operazioni degli artificieri hanno avuto una durata inferiore alle quattro ore inizialmente ipotizzate. Il sindaco, Claudio Castello, ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti dalla prefettura di Torino nel centro operativo comunale, le forze dell'ordine, la polizia locale, gli uffici comunali, le associazioni e in particolare "lo stesso Ufficio territoriale del Governo e il 32/o Genio Guastatori che ha condotto in maniera impeccabile la bonifica".