Juve, il doppio addio a Bonucci e alla prospettiva Superlega

La notizia non si diffonde inattesa, ma fa rumore. Come una cesura, storica, con l'eco di uno schiaffo al nome, al volto, all'ego di un simbolo bianconero come Leonardo Bonucci. Il capitano, già colonna della BBC con Chiellini e Barzagli, il figliol prodigo tornato dall'esperienza al Milan per sigillare un patto di eternità con la Juventus, non fa più parte dei progetti del club per la stagione 2023/24. Il difensore è stato messo sul mercato e, al suo arrivo alla Continassa previsto per lunedì 17 luglio, svolgerà un lavoro a

parte rispetto al resto della squadra. Il centrale della nazionale non partirà quindi per la tournée dei bianconeri negli Usa, al pari di Weston McKennie, a sua volta in uscita dal club torinese. Stessa sorte anche per Arthur e Zakaria. Ma di certo incomparabilmente maggiore oltre che simbolico è il peso dell'esclusione di Bonucci, fuori rosa e dunque accompagnato all'addio prima dell'avvio della prossima stagione verso altra destinazione dalle scelte di Allegri e del nuovo direttore sportivo Giuntoli.