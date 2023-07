Bonucci, un addio doloroso dopo 12 anni di Juventus

L'ultimo post sui social con la maglia bianconera il 6 giugno. "Grazie a chi ci ha sempre sostenuto e a i miei compagni" scriveva il capitano della Juvents alla fine di una stagione difficile. Quaranta giorni dopo Leonardo Bonucci non fa più parte del progetto bianconero. Domani sarà alla Continassa per iniziare la sua preparazione, ma non partirà per la tournee negli Stati Uniti. Dopo 502 partite e 18 trofei vinti, le strade della Vecchia Signora e di Bonucci si dividono.

Una storia cominciata 13 anni fa. 1 luglio 2010: la Juve lo acquista dal Bari per 15 milioni e mezzo di euro. Un anno di ambientamento con Del Neri, poi l'esplosione sotto la guida di Antonio Conte. Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini: il quartetto che per tanti anni fa le fortune della Juve. Difensore centrale con il vizio del gol (27 in bianconero) e quell'esultanza divenuta un marchio inconfondibile.

Nel 2014 Allegri arriva alla Juve. Tutto fila liscio fino al febbraio 2017. Dopo una lite a Palermo il tecnico toscano lo lascia fuori nella sfida Champions contro il Porto. Quello sgabello in tribuna un'immagine indelebile. Il rapporto si consuma, qualcosa accade anche nella finale persa contro il Real Madrid. In estate Leo si trasferisce al Milan e così anche l'amore con i tifosi si crepa. Un anno dopo ritorna a Torino e non sarà mai più del tutto come prima. Allegri, Sarri, Pirlo e di nuovo Allegri. Per Bonucci sono anni positivi, farciti dalla vittoria dell'Europeo 2021.

Siamo al presente. La stagione 2022/2023 con tanti problemi fisici e poche presenze. Qualche mese fa, a 36 anni, annuncia sui social di voler giocare ancora un anno, prima del ritiro. Che sia in bianconero appare scontato. Fino a giovedì scorso, quando la Juve lo mette ufficialmente fuori rosa.