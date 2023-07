Bonucci vuole restare. Toro, primi calci a Pinzolo

"Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me e' un giorno bellissimo": il messaggio diffuso via social da Bonucci, tornato al lavoro. Non rientra nei piani tecnici della Juventus.

"Voglio restare" ha risposto oggi a un tifoso. Forte di un contratto soddisfacente di un altro anno. A società e agenti il compito di trovargli destinazione gradita.

Con lui al jmedical si sono rivisti i giovani e forti azzurrini Rovella e Cambiaso, e i big Chiesa e Mc Kennie, anche loro chiaccherati per il mercato in uscita, soprattutto l'americano.

Questione Lukaku: per le società di scommesse, “big rom” in bianconero è ormai cosa fatta: quotazioni tra l'1,30 e l'1,50 contro una posta pagata 7 volte e mezzo nell'ipotesi di un suo ritorno un ritorno all'Inter. Maglia che invece probabilmente indosserà Cuadrado, ormai svincolato dalla Juve.

In casa Toro il risveglio amaro: la targa intitolata a capitan Valentino Mazzola sradicata dai vandali, al parco di piazza Galimberti.

Poi la partenza verso il ritiro di Pinzolo. Tutti presenti tranne Ricci e Bellanova, attesi nei prossimi giorni. Primo giorno granata per Rodriguez.

Schuurs e Singo sono con il gruppo ma sempre in cima alla lista dei possibili partenti. La ricerca dei sostituti va a rilento, in un mercato bloccato e troppo lungo.

Oltre alla difesa la priorità riguarda la trequarti. A destra Vlasic sembra ancora il primo obiettivo. A sinistra una ridda di nomi e nessuna certezza. Poi forse si cercherà un centrocampista di sostanza, anche se c'è la candidatura forte di Kone, rientrato dopo un'ottima stagione al Frosinone.

Il tecnico Juric valuterà lui e diversi altri profili, soprattutto i più giovani. Negli 11 giorni di sudate in Val Rendena appena cominciate.

