Borgo Ticino, scoperto "lager" abusivo per cani

Quindici cani, alcuni dei quali di razza, erano trattenuti in pessime condizioni in un rifugio abusivo a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Gli animali, che si trovavano in condizioni di sofferenza, sono stati scoperti dai Carabinieri forestali di Oleggio e dai Carabinieri di Borgo Ticino, con il supporto dei veterinari del servizio pubblico. Un uomo, B.R. classe 1957 di Pombia, è stato denunciato. A segnalare la presenza di quello che viene definito "un lager" sono stati gli attivisti di Avi (Associazione vegani internazionale) e il leader di Fronte animalista che a loro volta avevano ricevuto una precedente segnalazione anonima con foto. I Carabinieri hanno potuto verificare che i cani erano rinchiusi in una struttura in pessimo stato di conservazione con spazi ristretti e condizioni igieniche inaccettabili. I 15 animali sono stati liberati e trasferiti in rifugi autorizzati e sicuri.