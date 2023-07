Botta e risposta Urso-Tavares: "Stellantis faccia di più", "Il Governo ci aiuti"

Stellantis annuncia utili record e il ministro Urso le chiede di investire di più. E l'amministratore delegato Tavares risponde: sì, ma il Governo ci aiuti. La richiesta del ministro: fabbricare più di un milione di autoveicoli l'anno, come avviene in Francia. Nel 2022 l'Italia ne ha prodotte meno della metà.

Il tavolo ministeriale procede spedito. Urso sta incontrando tutte le parti in causa. Oggi è toccato alle sei Regioni in cui sono gli stabilimenti Stellantis, coordinate dal Piemonte. Il ministro vuole arrivare a un accordo entro Ferragosto. Si baserà su due pilastri: gli investimenti di Stellantis e quelli di Governo e Regioni.

A stretto giro la risposta di Tavares. L'accordo si raggiungerà entro poche settimane, ha detto, e la produzione in Italia tornerà a crescere. Ma il governo deve sostenere le auto a bassa emissione, Stellantis non può fare da sola.

Nei primi sei mesi del 2023 la multinazionale ha portato a casa quasi 100 miliardi di euro di ricavi e 11 miliardi di utile netto, rispettivamente più dodici e più trentasette per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare aumenta la consegna di auto cento per cento elettriche: più ventiquattro per cento.

Per l'amministratore delegato Tavares il piano strategico di Stellantis sta portando risultati ed è confermato.

Interviste a: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte