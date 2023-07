Brusco risveglio per la Nazionale azzurra sconfitta 5-0 dalla Svezia

La Svezia travolge l'Italia 5-0 dopo un avvio di gara tutto a favore delle azzurre che attaccavano con decisione. Ma le svedesi hanno avuto la meglio, sfruttando le ripartenze e la loro specialità, ovvero i calci piazzati.

La Svezia è andata in rete al 39esimo. Un gol che le azzurro hanno subito anche psicologicomente subendone altri tre in pochi minuti. La quinta rete nel secondo tempo, quasi in chiusura.

Ora la strada per la qualificazione si complica: l'Italia tornerà in campo mercoledi' 2 agosto alle 9 contro il Sudafrica per tentare di superare il turno e conquistare gli ottavi di finale.

Bertolini: “Avanti a testa alta”

''Ho detto alle ragazze semplicemente che devono tenere la testa alta e partire dalle cose belle di questa partita. Abbiamo fatto ottimi 30 minuti, in cui abbiamo messo in difficoltà la Svezia. Poi abbiamo sbagliato e abbiamo subito sui calci d'angolo. Abbiamo subito due gol così e non siamo rimaste unite. Siamo crollate e non siamo state in grado di rientrare in partita''. Lo dice la ct azzurra Milena Bertolini al termine del match.

''Sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto nel primo tempo. La Svezia era una squadra forte e lo sapevamo. Dobbiamo stare più tranquille quando subiamo i gol e imparare a reagire. Dobbiamo credere nelle nostre capacità, nelle nostre qualità; questa sconfitta non cancella il nostro lavoro e tutto il percorso fatto fino a qui. Abbiamo concesso troppo sulle palle inattive, ma sono convinta che con il gioco, con le qualità che abbiamo, possiamo ancora fare strada. Ora c'è da vincere l'ultima partita con il Sudafrica, ma lo sapevamo che si sarebbe deciso tutto all'ultima giornata. Possiamo farcela. Dobbiamo ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto, bisogna migliorare sui corner, sulle palle inattive, ma sono fiduciosa''.