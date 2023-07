Cadavere a Villadossola, sentita la sorella di un uomo scomparso a Momo

Vanno avanti gli accertamenti da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Verbania e del Ris di Parma sul ritrovamento di un corpo, avvenuto mercoledì sera nel canale Enel a Villadossola. E' stata ascoltata dai militari la sorella di Walter Fallarini, il 53enne residente a Momo, nel Novarese, visto l'ultima volta il 24 maggio scorso a Domodossola. Dopo un incidente era stato visitato all'ospedale San Biagio, poi aveva lasciato il nosocomio e di lui non si è avuta più nessuna notizia.

L'identificazione

La donna è stata chiamata per un'identificazione di massima, a cominciare dagli abiti e dagli effetti personali trovati addosso al corpo, che è stato ripescato in avanzato stato di decomposizione. Secondo la donna ci sono possibilità che possa trattarsi del corpo del fratello: secondo quanto si è appreso, avrebbe riconosciuto le scarpe da ginnastica indossate dal cadavere. Occorrerà però attendere i risultati definitivi delle analisi per un'identificazione certa.