Cade elicottero sul Monte Rosa: nessun ferito grave

Un elicottero è caduto questa mattina sul Monte Rosa, in territorio svizzero, non lontano dal confine con l'Italia. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla Capanna Gnifetti e dalla Capanna Regina Margherita, che si trova nel Comune di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. Secondo le prime informazioni del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza dell'Alta Valsesia, si tratterebbe di un elicottero svizzero, con alcuni cittadini di nazionalità elvetica a bordo. Sul posto i soccorsi svizzeri per stabilire se ci sono feriti o vittime. Secondo nuove informazioni raccolte dai soccorritori, non ci sarebbe nessun ferito grave. Secondo quanto si è appreso il pilota e i passeggeri dell'elicottero caduto questa mattina sul Monte Rosa sarebbero tutti cittadini di nazionalità elvetica.

La dinamica

Sul posto è presente anche personale del Soccorso alpino italiano: si parla, secondo le prime informazioni, di un “atterraggio pesante”, un'errata manovra in fase di discesa. Le persone a bordo sarebbero tutte scesi dall'elicottero autonomamente. Secondo quanto si è appreso, l'elicottero caduto questa mattina sul Monte Rosa apparterrebbe alla compagnia elvetica Air Zermatt. Sembra che fosse impegnato in un sorvolo panoramico turistico. L'incidente è accaduto intorno alle 7,45

Il luogo

L'elicottero che questa mattina, come ha riferito il servizio del 118 piemontese, è caduto sulle pendici del Monte Rosa, stava volando tra la Capanna Margherita e il rifugio Gnifetti. La "Margherita" è il rifugio piu' alto d'Europa: si trova a quota 4554 metri e ospita tra l'altro un importante laboratorio per la ricerca scientifica. La Capanna è dedicata alla regina Margherita di Savoia che vi pernottò nel 1893, anno dell'inaugurazione. Il rifugio Gnifetti si trova invece sulla testata del bacino glaciale del Lys, a 3647. La Gnifetti è lo storico punto d'appoggio per le salite più impegnative, per la salita alla Capanna Margherita e le traversate in quota.