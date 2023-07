Il Torino fissa il prezzo per Ricci. Juventus, idea Kessie

Con l'avvicinarsi del via alla nuova stagione il calciomercato entra nel vivo. Torino e Juventus non fanno eccezioni. I granata lavorano a Pinzolo, i bianconeri sono negli Stati Uniti da poche ore. I gruppi si muovono compatti, con la consapevolezza che per qualcuno è meglio non disfare le valigie mentre altri stanno per preparare nuovi armadietti.

Calciomercato Torino, per Ricci alla Lazio servono 25 milioni

In casa Torino è vivo l'interesse per la situazione di Samuele Ricci. Il Direttore Sportivo Vagnati ha fatto sapere che il club non ha alcuna necessità di vendere, tenendo quindi alta l'asticella del prezzo per il centrocampista reduce da un'ottima stagione al fianco di Ilic. Il prezzo peraltro appare fissato, 25 milioni di euro. Le parti dialogano, con la Lazio in grado di investire i 40 milioni di euro ottenuti con la cessione di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. Da monitorare ancora Nikola Vlasic. Vagnati chiede silenzio, meno se ne parla, meglio é. Toccherà attendere. Appare lontano da Torino Miranchuk così come Josh Doig. I granata puntavano ad una trattativa con inserimento di Verdi o Vojvoda ma lo scozzese non sembra più destinato ad un trasferimento sotto la Mole.

Calciomercato Juventus: in arrivo Franck Kessié

La Juventus ha individuato il nuovo rinforzo in Franck Kessie. L'ivoriano sembra sul piede di partenza dal Barcellona dopo un solo anno. Arrivato dal Milan a parametro zero, potrebbe approdare alla corte di Massimiliano Allegri sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Pesa l'ingaggio del giocatore, 6 milioni e mezzo di euro, appesantito dall'impossibilità di poter aderire alle condizioni imposte dal decreto Crescita. Cristiano Giuntoli incontrerà i dirigenti blaugrana in occasione dell'amichevole in programma questa sera per capire cosa si può fare.

Calciomercato Juventus, Spalletti al posto di Allegri in futuro?

Intanto inizia a girare una voce per la panchina. Massimiliano Allegri potrebbe, e qui il condizionale è d'obbligo, lasciare la Juventus al termine della stagione se i risultati non fossero ritenuti all'altezza da parte della nuova dirigenza. Il nome caldo? Quello di Luciano Spalletti che ha rifiutato offerte dall'Arabia Saudita scegliendo di stare fermo qualche mese dopo la vittoria dello scudetto col Napoli. Per un intrigo tutto toscano che potrebbe far parlare parecchio di sé in futuro.