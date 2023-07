A Torino è bollino rosso, allerta massima in tutto il Piemonte

Trentotto gradi. Tanti se ne potrebbero percepire oggi, a Torino, una delle ventitré città italiane con bollino rosso, indicate nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Molto alto il rischio di colpi di calore, soprattutto se si sta troppo al sole o si fa sport.

Il piano caldo del Comune di Torino

Per aiutare gli anziani fragili, il Comune ha lanciato un servizio dedicato. Si chiama Aiuto Anziani, risponde ai numeri 011.81.23.131 e 011.011.33.333 ed è operativo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 17. Dopo le 17 e nei fine settimana risponde il centralino della Polizia municipale. Gli operatori danno informazioni e provano a rispondere alle richieste di aiuto di chi è solo.

La situazione nel resto del Piemonte

Anche fuori Torino la giornata sarà rovente. L'Arpa - l'Agenzia per la Protezione ambientale - prevede allerta massima per l'ondata di calore in tutta la Regione. A Cuneo la temperatura percepita potrebbe arrivare a 40 gradi, a Vercelli a 39, a Novara a 38. Uno o due gradi in meno si dovrebbero avvertire ad Alessandria, Asti, Biella e Verbania.

Il nuovo numero di pubblica utilità

Ovunque nei pronto soccorso, l'accesso di pazienti disidratati è rimasto sotto controllo, ma l'attenzione resta alta. Il Ministero della Salute raccomanda di non andare in ospedale senza un reale bisogno e, dalle 14 di oggi, attiva un numero di pubblica utilità per fronteggiare l'emergenza : è il 1500.