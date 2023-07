Caldo, nel "forno" della Valle Scrivia: 39 gradi a Isola Sant'Antonio

"Essere i primi fa sempre piacere, ma in questo caso ne avremmo fatto a meno". Con ironia, nonostante le temperature, Cristian Scotti, sindaco di Isola

Sant'Antonio (Alessandria), commenta il picco di 39 gradi rilevato dalla centralina Arpa in paese a metà pomeriggio; per “rinfrescare”, solo più tardi, a 33,9. A seguire il comune della Bassa Valle Scrivia sono Sezzadio, nell'Acquese (36,2) e il sobborgo alessandrino di Lobbi (36,1). Sempre a Isola c'è anche

chi, piazzando il termometro in una zona particolarmente esposta, è arrivato a leggere 50 gradi.

Ma nessuna emergenza

"Fino ad ora non ci sono state particolari richieste di intervento per assistere persone in difficoltà - precisa il primo cittadino - ma siamo da giorni in allerta e pronti a ogni tipo di servizio". Come provvedere alla spesa per evitare che, soprattutto gli anziani - il 70% su una popolazione di poco più di 700 abitanti - escano nelle ore più calde o si trovino in situazioni particolarmente a rischio. "Il sistema è collaudato, come al tempo della pandemia covid", rassicura Sergio De Negri della Protezione civile isolana. Tra le raccomandazioni sempre valide, uscire il meno possibile, bere molta acqua, seguire un'alimentazione corretta, vestirsi con indumenti che garantiscano la traspirazione. Non dà sollievo nemmeno il vento: nonostante in alcune zone della provincia soffi con anche valori superiori ai 40 chilometri orari, le raffiche sono comunque calde.