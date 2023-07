Caldo da bollino rosso

Sono 20 le città italiane da bollino rosso per il caldo: l’allerta è di livello 3, quello in cui il rischio per la salute non riguarda solo i fragili ma tutta la popolazione.

Oggi, secondo quanto anticipato dal sito del Ministero, in questo elenco entrerà anche Torino.

A Roma si prevedono 41 gradi, in Sardegna si potrebbero raggiungere punte di 47.

La tempesta di calore affrontata in queste ore in tutta Italia ha pochi precedenti: per domani il bollino rosso dovrebbe arrivare per 23 città, su 27 monitorate.

Il picco dell'ondata di calore che interessa anche il Piemonte è attesa tra oggi e domani, con massime a 36-37 gradi, ma percepite a 39 in provincia di Alessandria e 41 nel Cuneese, stando a quanto riportano le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. Un contributo al gran caldo lo daranno anche i venti prima da sud-ovest e poi da ovest. Deboli rovesci sono previsti solo sulle Alpi Graie, Pennine e Lepontine. Nell'area metropolitana torinese la temperatura minima percepita oscillerà tra i 23 e i 25 gradi.

Ecco il decalogo pubblicato dal ministero della Salute con i consigli per affrontare il caldo estivo:

1. Evitiamo di uscire nelle ore più calde

2. Proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro

3. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno

4. Seguiamo sempre un’alimentazione corretta

5. Facciamo attenzione alla corretta conservazione degli alimenti

6. Vestiamoci con indumenti di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione

7. Proteggiamoci dal caldo in viaggio

8. Pratichiamo l’esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata

9. Offriamo assistenza a persone a maggiore rischio

10. Ricordiamoci sempre di proteggere anche gli animali domestici