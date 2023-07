Caldo torrido, è caccia a condizionatori e ventilatori

La storia è la stessa di tutte le estati. Arriva il caldo e parte la corsa all'acquisto di condizionatori, climatizzatori, ventilatori. Macchine con costi e consumi molto differenti. Oggi le classì energetiche obbligatorie sull'etichetta aiutano a capire meglio quali sono i prodotti più efficienti e quelli più energivori.

Anche perché, tradotto in spesa in bolletta, si può passare da poche decine di centesimi al giorno per un ventilatore ai 2-8 euro al giorno per un condizionatore, a seconda della classe.

Ma tutto questo resta comunque una soluzione emergenziale. A monte ci sono case vecchie poco isolate dal caldo e dal freddo ed edifici nuovi che non tengono conto delle ondate di calore sempre più frequenti, come quegli edifici, soprattutto uffici, con grandi superfici vetrate che d'estate diventano una serra perfetta.

Per contrastare le ondate di calore si dovrebbe dunque ripensare la progettazione degli edifici. E aumentare sempre di più le superfici di verde, che aiutano a contenere il calore, soprattutto nelle aree cementificate delle città.

E contribuiscono anche a contenere quell'aumento di CO2 generata dai nostri consumi energetici che è l'innesco dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo



Servizio di Vanni Carattto

Interviste a Renato Iandolino, responsabile punto vendita, Carmelo Costanza, responsabile punto vendita e Alberto Poggio, energy manager Politecnico