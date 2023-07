Cambiavano l'etichetta a dolciumi scaduti: frode su scala europea

Un traffico clandestino di dolci avariati, su scala europea tanto da richiedere l'intervento dell'Europol durante le indagini. In tre sono stati scoperti e indagati per associazione a delinquere dedita alla ricettazione e contraffazione alimentare.

La truffa

La banda acquistava per poco denaro da grosse aziende dolci, biscotti e cioccolata in scadenza e li stoccava in un magazzino di Novara: dopo di ché cambiava le etichette dando nuova vita ai prodotti ormai scaduti. I dolci venivano così rivenduti a mini market e drogherie. La truffa, pericolosa per la salute delle persone che aquistavano ignare prodotti scaduti, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri del Nas.

Il giro d'affari

L'indagine è partita lo scorso ottobre con la scoperta di tonnellate di alimenti custoditi in un magazzino, nel novarese. Merce per un milione di euro, prodotti già etichettati, nonostante scaduti pronti alla vendita. Tre gli indagati per ricettazione e contraffazione alimentare. Il giro d'affari dell'attività illecita era significativo: la tavolette di cioccolata con la falsa data di scadenza sono state rivenute in alcuni negozi in Francia, Germaina e Lituania. L'inchiesta ora potrebbe allargarsi: 14 le perquisizioni tra Novara, Biella, Milano, Parma e Reggio Emilia