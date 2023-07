Camper a GPL si ribalta sull'A4, paura in autostrada

Camper si ribalta in A4, paura per due turisti tedeschi: feriti lievemente. Ieri 15 luglio, attorno alle 18,30, i Vigili del fuoco di Livorno Ferraris (Vercelli) e quelli volontari di Santhià sono no intervenuti per un incidente all'altezza di Carisio. Un camper, in corsia di sorpasso, si è ribaltato da solo, per cause ancora da accertare. Giunti sul posto, i due turisti a bordo e il loro cane sono stati liberati. Non hanno riportato ferite gravi. La paura era dovuta anche alle due bombole di GPL. Il veicolo è stato rimosso e la viabilità è ripresa regolarmente.