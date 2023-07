Carabinieri, la prima donna comandante nell'Alessandrino

Antonia Sara Altobelli, 24 anni, da Caserta, maresciallo ordinario, è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Bistagno (Alessandria). E' la prima donna a ricoprire l'incarico nell'Alessandrino. E' stat presentata oggi al Comando provinciale dal colonnello Giuseppe Di Fonzo, comandante del reparto operativo. Altobelli ha frequentato il 6° corso triennale allievi marescialli alla scuola di Firenze, laureandosi in Scienze giuridiche della sicurezza a Roma Tor Vergata e conseguendo poi il master I livello in Criminologia e studi giuridici forensi, Nel 2021 la Magistrale in Giurisprudenza. Sottufficiale in sottordine, ha prestato servizio a Cassine (2019) e Ovada sino al 28 giugno. Altobelli è figlia di un carabiniere, oggi in congedo. "Ho avuto l'Arma sempre nella mia vita e in famiglia - spiega - e fin da piccola mi vedevo con la divisa. Non pensavo di farcela, ci ho sperato fino alla fine e ci sono riuscita. A Ovada mi sono fatta le ossa, ora ho un ruolo importante e spero che quella a Bistagno sia una grande avventura. Diventando punto di riferimento per la comunità, in una società in cui ce ne sono pochi". Oggi è stato presentato anche il sottotenente Alessandro Cori, 24 anni, di Ancona. Ad Alessandria per un mese di tirocinio, è in affiancamento al capitano Davide Sessa, comandante Compagnia. Dopo 2 anni alla scuola di Modena e 3 a quella di Roma, è stato assegnato dal Comando generale. A settembre, da tenente, otterrà la prima destinazione.