Casa, Torino terza città per rincaro dell'affitto

Torino è tra le città italiane nelle quali l'affitto aumenta più velocemente. Il dato emerge da un report pubblicato da Idealista, portale di compravendita e locazione immobiliare, secondo il quale le variazioni più marcate nell'ultimo trimestre si registrano a Bari (9,5%), Palermo (6,2%) e Torino (6,1%). Rallentano, pur restando in crescita, i mercati più grandi, quelli di Roma (2,9%), Napoli (2,5%) e Milano (1,5%).

A livello nazionale, secondo il rapporto, i canoni di locazione hanno registrato un incremento del 10,1% nel secondo trimestre, a una media di 13,4 euro al metro quadro mensili. Considerando la variazione annuale, i prezzi sono aumentati dell'11,6% negli ultimi dodici mesi.

Molti capoluoghi registrano una volatilità piuttosto marcata soprattutto dove l'affitto breve per turismo o per lavoro comprime particolarmente l'offerta e determina aumenti a doppia cifra come a Savona (17,7%), La Spezia (13,3%) e Padova (12,3%). Dall'altro lato, le diminuzioni maggiori si sono registrate a Lecce (-11,3%), Matera (-5,5%), Cuneo e Taranto (entrambe -4,8%).

Milano è la città più costosa per affittare una casa, con 22,1 euro al metro quadro, seguita da Firenze (18,8 euro) e Bologna (18 euro).