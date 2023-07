Chieri, esame svizzero per il debutto in Coppa Cev

Pallavolo femminile, primo atto ufficiale della nuova stagione. Sorteggi per la coppa Cev. La Reale Mutua Fenera Chieri affronterà le svizzere del Düdingen, nell'incontro valido per il primo turno della coppa europea. Gara di andata il 9 novembre in Svizzera, ritorno a Chieri il 16. Il Düdingen, squadra del cantone di Friburgo, è un avversario impegnativo, protagonista del campionato svizzero. La coppa Cev è la seconda competizione europea per importanza: lo scorso anno proprio Chieri si era portata a casa la terza competizione, la Challenge cup.