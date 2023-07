Chieri, il Tar: quella bretella s'ha da fare

Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso contro la delibera relativa alla “bretella” stradale di Pessione proposto dal comitato Per Pessione. I giudici amministrativi lo hanno dichiarato inammissibile e hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Chieri (3mila euro). “Non avevamo alcun dubbio che questo sarebbe stato l'esito", commenta il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero. ”Abbiamo spiegato in tutte le sedi che la 'bretella' consentirà di ovviare al transito dei mezzi pesanti. La priorità è la salute e la sicurezza degli abitanti di Pessione, cercando di garantire una maggiore convivenza tra la popolazione e una delle maggiori realtà dell'industria agroalimentare italiana, il cui stabilimento a Chieri, in Pessione, è oggi uno dei principali siti di produzione al mondo del gruppo Bacardi".

Costi lievitati

Il Tar “ha riconosciuto come la nostra amministrazione abbia adeguatamente risposto alle osservazioni del comitato, assicurando il contraddittorio; che l'opera, oggetto di accordo di programma con Regione Piemonte, è coerente con le esigenze di alleggerimento del traffico pesante e con quelle di risparmio del suolo; e che non c'è modo di considerare la proposta alternativa, perché in contrasto con piani urbanistici sovraordinati. Rispetto i ricorrenti, purtroppo dall'approvazione della delibera è passato un anno e non solo si è perso tempo - aggiunge il sindaco di Chieri - ma sono lievitati sensibilmente i costi dell'opera: a causa dell'adeguamento del prezzario, ancora da valutare compiutamente, i costi aggiuntivi supereranno i 200mila euro. Se non ci fosse stato il ricorso avremmo fatto in tempo a bandire la gara evitando questo balzello".