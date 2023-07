Chiude Uber Eats, riders "licenziati" via mail: protesta a Torino

Uber ha preannunciato che dal 15 luglio in Italia chiuderà l'attività del trasporto di cibo a domicilio. Così la multinazionale "licenzia" oltre 8.000 lavoratori in tutta Italia. In Piemonte il sindacato Si Cobas annuncia una mobilitazione, con un presidio il 6 luglio alle 9,30 davanti alla sede dell'Inps di Torino, in via XX Settembre.

Licenziati con una mail

“Dopo l'entrata sul mercato italiano nel 2016 - scrive il sindacato su Facebook - e la successiva indagine su caporalato e cottimo (che ha già portato a due condanne in via definitiva); dopo aver spremuto i lavoratori come limoni... Uber se ne va. Nonostante i processi della magistratura e il polverone mediatico, i riders sono ancora tutti assunti con contratto ‘a prestazione occasionale’: senza alcuna tutela e garanzia. Per questi lavoratori non c'è TFR, cassa integrazione, procedura di licenziamento collettivo o sussidio di disoccupazione: una semplice email è bastata per disfarsene. Aziende come Uber quando arrivano depredano tutto ciò che conviene loro, poi scappano lasciando solo detriti. E' ora di mobilitarsi per impedire a queste aziende di propinare contratti precari e atipici, scavalcando i basilari diritti dei lavoratori della contrattazione collettiva, come riders rafforzando l'organizzazione per migliorare le condizioni di vita e lavoro. Chi tocca uno tocca tutti”.