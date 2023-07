Chiusura galleria Montebasso, domenica di disagi e code

Disagi per gli automobilisti per la chiusura della galleria di Montebasso sulla strada provinciale 1 a Lanzo, che ha costretto a deviare il traffico sulla provinciale 2. Code e rallentamenti sia in mattinata che verso sera, in una domenica di bel tempo. La deviazione porta le auto ad attraversare l’abitato di Germagnano, invaso da auto e moto.



I lavori sono dovuti a infiltrazioni d’acqua: nella calotta della galleria sono state riscontrati problemi al sistema di sgrondo delle acque. Durante un sopralluogo venerdì 7 luglio il Vicesindaco metropolitano con delega ai lari pubblici Jacopo Suppo ha dichiarato: “Il deterioramento della calotta è evidente ed occorrerà procedere alla fresatura e idrodemolizione del rivestimento, propedeutico al rifacimento. A seguito delle indagini tecniche in corso, verrà redatto in tempi brevi il progetto definitivo-esecutivodei lavori. È presto per fare previsioni sulle tempistiche, ma la nostra priorità è quella di utilizzare prima possibile e al meglio i 3 milioni di euro che ci sono già stati assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza della galleria. Intanto stiamo facendo tutto il possibile per fare in modo che la chiusura non pregiudichi la stagione turistica estiva e il complesso delle attività economiche nelle Valli di Lanzo”.